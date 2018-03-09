Премьер: Правительство политических чисток не проводит

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, его правительство не осуществляет необратимых шагов, не занимается приватизацией и не проводит политических чисток в министерствах. По утверждению председателя кабинета, его правительство является легитимным и не ограничено в полномочиях, хотя и находится в состоянии отставки.

Данное заявление премьера – ответ на критику со стороны оппозиционных партий, высказывающих недовольство отставками ряда чиновников в системе государственного управления, занимающих посты заместителей, и руководителей факультетских больниц. Критику со стороны оппозиции Андрей Бабаиш заслужил также и за стремление сместить с занимаемой должности Михала Мурина, возглавляющего Генеральную инспекцию сил правопорядка.