Премьер получил правительственный мандат на участие в «социальном саммите» ЕС

Премьер-министр Богуслав Соботка выступит в Гетеборге на «социальном саммите» Евросоюза с докладом о результатах работы своего кабинета в рамках обсуждения вопроса о доступности рынка труда. На своем заседании правительство ратифицировало соответствующий мандат премьера.

Также в Гетеборге пройдет очередной этап переговоров о будущем ЕС под руководством председателя Европейского совета Дональда Туска. Лидеры ЕС рассмотрят вопросы образования и культуры.

Чешский кабинет в ходе своего заседания также занимался выработкой позиции, которую Чехия представит на саммите «Восточное партнерство», запланированном на 24 ноября в Брюсселе.