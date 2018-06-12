Премьер планирует увеличить сумму, выделяемую на зарплаты бюджетников

На 10% планирует в будущем году премьер Чехии Андрей Бабиш расширить общую сумму, выделяемую государством на зарплаты бюджетных работников. В первую очередь прибавки могут дождаться учителя (на 10%). Всем остальным бюджетникам обещан рост на 6%. Тарифные зарплаты, как ожидается, могли бы увеличиться на 2,2%, что компенсирует инфляцию.

Премьер раскритиковал профсоюзные организации за протестные мероприятия. Профсоюзы требуют сплошного роста зарплат бюджетников на 10%, а учительских на 15%. Премьер высказался по данному поводу отрицательно. И. о. министра финансов Алена Шиллерова подчеркнула, что более значительного расширения зарплатной статьи бюджетников добиться невозможно. При осуществлении расчетов уже была учтена сумма, сэкономленная отдельными министерствами на вакантных должностях.