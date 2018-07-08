Премьер ожидает отставку министра юстиции, если ее дипломные работы окажутся плагиатом

Министр юстиции Татьяна Мала должна уйти в отставку, если будет доказано, что ее вузовские дипломные работы являются плагиатом, считает премьер Чехии Андрей Бабиш. Глава кабинета, однако надеется, что шум вокруг министра не более чем «кампания», подобная делу «Гнездо аиста» (по данному делу, связанному с получением европейских дотаций, премьер Андрей Бабиш числится в списке обвиняемых), в чем, по словам премьера, «большим опытом обладают Чешское Телевидение и Чешское Радио».

Руководитель ведомства юстиции Татьяна Мала, коллега Андрея Бабиша по движению ANO, категорически отвергает обвинения в «списывании» части своих дипломных работ. В ближайшее время она намерена все необходимое разъяснить депутатам своей фракции.