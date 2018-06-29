Премьер отрицает факт отправки двух списков М. Земану

Премьер-министр Aндрей Бабиш опроверг информацию веб-сайта Aktuálně.cz o том, что он направил президенту Mилошу Земану два списка с именами кандидатов на министерские портфели. Как сообщил упомянутый портал, Бабиш вначале отправил в Пражский Град список, в котором в качестве кандидата на должность главы дипломатии фигурировал Мирослав Похе от партии социал-демократов.

После того как президент отказался от назначения того министром, Бабиш якобы откорректировал свою позицию и направил Земану другой список – уже без имени Похе. Президент Земан, а также компартия, поддержка которой кабинету необходима, ранее выступили против данной кандидатуры.

Aндрей Бабиш в свою очередь утверждает, что послал президенту один-единственный список. Его версию подтвердил и председатель Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Ян Гамачек. Вопрос обсудит руководство ЧСДП.