Премьер-министра обвинили в лояльности Брюсселю

Глава Движения за свободу и прямую демократию (SPD) Томио Окамура на конференции, организованной этой партией, обвинил премьер-министра Андрея Бабиша в том, что он поддается давлению со стороны Брюсселя и Берлина. Окамура подчеркнул, что Бабиш ведет себя не как политик, а как предприниматель.

Кроме того, Томио Окамура заявил, что Евросоюз – «безумный неомарксистский проект», от которого Чешской Республике надо держаться подальше. По его словам, в Чехию проникает тоталитаризм и элитарный фашизм через посредничество некоммерческих организаций, финансируемых из-за границы.