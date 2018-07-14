Премьер-министра Чехии обвинили в том, что он поддается влиянию Евросоюза

Глава Движения за свободу и прямую демократию (SPD) Томио Окамура на конференции, организованной SPD, обвинил премьер-министра Андрея Бабише в том, что он поддается давлению со стороны Брюсселя и Берлина. Окамура подчеркнул, что премьер Бабиш ведет себя не как политик, а как предприниматель.

Кроме того, Томио Окамура заявил, что Евросоюз – «безумный проект неомарксизма», от которого Чешской Республике надо держаться подальше. Кроме того, по словам Окамуры, Чехии угрожает тоталитаризм и элитарный фашизм посредством некоммерческих организаций, финансируемых из-за границы.