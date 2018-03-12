Премьер-министр вновь взвешивает объединение с гражданскими демократами

Премьер-министр в отставке Aндрей Бабиш (ANO) взвешивает возможность повторного призыва партии гражданских демократов к формированию совместного правительства, однако намерен проконсультироваться по данному поводу со своими коллегами по движению ANO. По словам А. Бабиша, переговоры о составлении нового кабмина, которые ANO проводит с SPD («Свобода и прямая демократия») и коммунистами, в настоящее время ускоряются.

Голосование о вотуме доверия новому правительству премьер хочет инициировать после того как заручится необходимой поддержкой – объединение ANO с гражданскими демократами могло бы обеспечить правительству в Нижней палате парламента большинство – всего 103 голоса.

Гражданские демократы, тем не менее, в прошлом несколько раз повторили, что считают неприемлемым вариантом совместное правительство, возглавляемое премьером, находящимся под следствием по подозрению в причастности к дотационным махинациям.