Премьер-министр: коммунисты не возражают против увеличения чешской миссии в Мали, Ираке и Афганистане

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM) не противятся увеличению миссии чешской армии в Мали, Ираке и Афганистане. Об этом после заседания правительства сообщил и.о. премьер-министра Андрей Бабиш, который проводит с коммунистами переговоры о возможности с их стороны поддержки правительству, которое Бабиш стремится сформировать со второй попытки.

Нижняя палата парламента обсудит вопрос увеличения числа участников зарубежных миссий в пятницу, 1 июня. По словам премьера, дебаты о расширении контингента чешских военных в странах Балтии, касательно которого коммунисты выразили претензии, в повестку заседания не были включены.

В случае одобрения выдвинутого предложения парламентом ЧР, еще в текущем году из Чехии в Афганистан отправилось бы на 140 солдат больше, чем ранее. В настоящее время на базе Багран в Кабуле служит 250 чешских военнослужащих.

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