Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка провел в Багдаде переговоры с иракским коллегой

О поддержке в борьбе с радикалами из организации Исламское государство, о гуманитарной помощи и о возможностях сотрудничества при послевоенном восстановлении государства вели в воскресенье переговоры главы правительства Чешской Республики и Ирака Богуслав Соботка и Хайдер Аль-Абади. Соботка стал вторым председателем правительства Чешской Республики, посетившим Ирак. В 2011 году аналогичный визит в это ближневосточное государство нанес премьер-министр Петр Нечас.

«Чешская Республика является не только формальным членом (международной коалиции против ИГИЛ), но весьма активным членом», - подчеркнул Соботка. Он также обратил внимание на то, что за последние два года Ирак стал крупнейшим импортером оружия из ЧР. В эту страну отправились боеприпасы, автоматы и штурмовики L-159 ALCA. Кроме того, иракских пилотов обучали чешские инструкторы.

Визит Богуслава Соботки в Ирак начался в субботу, однако из-за плохой ситуации с безопасностью в стране правительство не информировало общественность о его поездке заранее.