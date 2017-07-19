Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка хотел бы, чтобы государства Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) во время переговоров, которые пройдут в среду в Будапеште, призвали Европейскую комиссию к решению вопроса различного качества ряда продуктов питания, продающихся в ЕС. Отличия в качестве продуктов, которые продаются в аналогичной упаковке, были подтверждены исследованиями, проведенными по заказу чешского Министерства сельского хозяйства. Премьер планирует ознакомить коллег по V4 с результатами последних проведенных тестов. Еще одним вопросом, который планирует обсудить чешский премьер с коллегами, является укрепление сотрудничества в области промышленности в Вышеградской группе. Богуслав Соботка считает, что страны V4 могли бы действовать вместе в области дигитализации и экспорта. Речь пойдет и о наболевшей теме миграции. Гостем саммита станет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым чешский премьер также намерен провести билатеральные переговоры.