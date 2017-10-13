Премьер-министр Б. Соботка: Для решения проблемы двойного качества продуктов требуется пересмотр директивы

Для решения проблемы двойного качества продуктов в странах Европейского союза требуется пересмотр директивы ЕС о недобросовестной торговой практике. Об этом премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка заявил в пятницу на потребительском саммите, проходящем в Братиславе, участие в котором, помимо, глав правительств стран V4 (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), принимают и представители Европейской комиссии.

По заявлению чешского премьера, актуальная формулировка директивы ЕС о недобросовестной торговой практике не позволяет применять достаточные меры наказания в отношении тех, кто такое поведение практикует. Поэтому необходимо приступить к внесению изменений в данную директиву, подчеркнул Соботка на переговорах, проходящих по инициативе чешского и словацкого правительства. Премьер ЧР также напомнил, что результаты проведенных до сих пор тестов показали, что двойные стандарты продуктов являются не случайным явлением, а широко распространенной практикой.