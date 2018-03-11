Премьер и лидер ANO А. Бабиш вновь обратится к гражданским демократам с предложением поддержать кабинет

В ходе воскресного телеинтервью премьер в отставке Андрей Бабиш заявил, что вновь обратится к партии гражданских демократов (ODS) с предложением обсудить программу правительства и участие в нем этой партии. Он также сообщил, что переговоры по поддержке кабинета, которые он ведет с SPD («Свобода и прямая демократия») и компартией идут более быстрыми темпами.

С предложением выразить доверие правительству Андрей Бабиш намерен обратиться к парламенту после получения необходимой поддержки от политических партий. В случае согласия гражданских демократов ANO получает в Нижней палате большинство (103 голоса).

При этом ODS неоднократно заявляла, что не хочет формировать правительство с председателем, против которого открыто уголовное дело, – Андрей Бабиш подозревается в махинациями с дотациями ЕС. Председатель ODS Петр Фиала сообщил, что его партия готова к переговорам, однако «словам Андрея Бабиша сложно верить». Он также считает, что предложение Андрея Бабиша было в большей степени «шантажом в отношении социал-демократов».