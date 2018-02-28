Премьер добивается отставки главы Генеральной инспекции сил правопорядка

Премьер Бабиш выразил свое недоверие по отношению к Михалу Мурину, возглавляющему Генеральную инспекцию сил правопорядка (GIBS) и намерен в связи с этим провести заседание Совета безопасности ЧР.

Глава кабинета в отставке заявил, что «сомневается в его профессиональной и моральной порядочности как главы GIBS». По словам Андрея Бабиша, эти сомнения подкреплены документами, которые, однако, закон запрещает предавать гласности.

Премьер также подчеркнул, что его стремление сместить Михала Мурина никак не связано с делом «Гнездо аиста», которое было открыто в связи с подозрениями в дотационных махинациях в отношении Андрея Бабиша. Политик напомнил, что этим делом занимается прокуратура, а не Генеральная инспекция сил правопорядка.

Косвенно Андрей Бабиш указал, что его негативное отношение к Михалу Мурину связано с делом Bereta и утечкой секретной полицейской информации.