Премьер ЧР: Страны вне еврозоны могли бы получить статус наблюдателей на переговорах ее представителей

Лорета Вашкова
28-08-2017
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Страны, не использующие в качестве национальной валюты евро, могли бы получить статус наблюдателей в ходе переговоров министров финансов государств еврозоны. С таким предложением выступила Чехия.

По мнению чешского премьер-министра Богуслава Соботки, это способствовало бы взаимному доверию между обеими группами стран Евросоюза и послужило бы препятствием для возникновения различных барьеров. Глава правительства озвучил свое мнение на открытии серии совещаний с участием послов Чешской Республики, проходившем в чешском МИДе.

Чехия должна внимательно следить за дискуссиями касательно процесса большей интеграции стран-участниц еврозоны с целью не допустить, чтобы в еврозоне принимались решения, оказывающие прямое влияние на ЧР, по которым Праге, однако, не дадут возможности высказаться, подчеркнул Б. Соботка.

 
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