Премьер ЧР: Страны вне еврозоны могли бы получить статус наблюдателей на переговорах ее представителей

Страны, не использующие в качестве национальной валюты евро, могли бы получить статус наблюдателей в ходе переговоров министров финансов государств еврозоны. С таким предложением выступила Чехия.

По мнению чешского премьер-министра Богуслава Соботки, это способствовало бы взаимному доверию между обеими группами стран Евросоюза и послужило бы препятствием для возникновения различных барьеров. Глава правительства озвучил свое мнение на открытии серии совещаний с участием послов Чешской Республики, проходившем в чешском МИДе.

Чехия должна внимательно следить за дискуссиями касательно процесса большей интеграции стран-участниц еврозоны с целью не допустить, чтобы в еврозоне принимались решения, оказывающие прямое влияние на ЧР, по которым Праге, однако, не дадут возможности высказаться, подчеркнул Б. Соботка.