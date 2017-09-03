Премьер ЧР: проблему ядерных испытаний в КНДР можно решить дипломатическим путем

Катерина Айзпурвит
03-09-2017
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Испытание водородной бомбы, которое провела Северная Корея, создает напряженность в регионе, подчеркнул в интервью телеканалу Prima премьер ЧР Богуслав Соботка. При этом, по мнению чешского политика, создавшуюся ситуацию еще можно разрешить дипломатическим путем.

По мнению Богуслава Соботки, в процессе переговоров должен участвовать Китай, без поддержки которого режим в КНДР не мог бы существовать такое длительное время. 3 сентября телевидение Северной Кореи объявило об успешном испытании водородной бомбы на подземном ядерном полигоне.

 
 
 
 
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