Премьер ЧР: проблему ядерных испытаний в КНДР можно решить дипломатическим путем

Испытание водородной бомбы, которое провела Северная Корея, создает напряженность в регионе, подчеркнул в интервью телеканалу Prima премьер ЧР Богуслав Соботка. При этом, по мнению чешского политика, создавшуюся ситуацию еще можно разрешить дипломатическим путем.

По мнению Богуслава Соботки, в процессе переговоров должен участвовать Китай, без поддержки которого режим в КНДР не мог бы существовать такое длительное время. 3 сентября телевидение Северной Кореи объявило об успешном испытании водородной бомбы на подземном ядерном полигоне.