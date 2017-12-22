Премьер ЧР посетит в январе 2018 г. Словакию и Болгарию

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Глава кабинета и лидер партии ANO Андрей Бабиш перед голосованием Нижней палаты парламента о доверии к правительству меньшинства посетит Словакию. Визит запланирован на 5 января.

22 января премьер отправится в Болгарию, к которой с начала 2018 г. переходят функции председателя Европейского союза. Также Андрей Бабиш сообщил СМИ о запланированной встрече с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Премьер ЧР также намеревается встретиться с руководством Австрии, которая вступает на пост председателя ЕС вслед за Болгарией, в июле 2018 г.

Андрей Бабиш называет европейскую повестку одним из приоритетов своей работы на посту председателя чешского правительства.

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