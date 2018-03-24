Премьер: Чехия должна реагировать на лживые заявления российской стороны о «Новичке»

«И мы должны реагировать на лживые заявления российской стороны о «Новичке». У нас «Новичка» нет и никогда не было», - заявил чешский премьер в интервью информационному серверу iDNES.cz, который обратился к главе кабинета с просьбой прокомментировать сообщение газеты The Times. Британский лист утверждает, что уже в понедельник 20 государств Евросоюза могут начать выдворение российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ России, отравленного в Великобритании. Соединенное Королевство обвинило в организации покушения на жизнь бывшего агента именно российскую сторону.

В комментарии iDNES.cz премьер Чехии Андрей Бабиш вновь повторил, что в понедельник вопрос возможной высылки из страны нескольких российских дипломатов он будет обсуждать с руководителем МИД Мартином Стропницким.