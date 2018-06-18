Премьер Чeхии: проект бюджета EС на период 2021-2027 г. неприемлем

Проект бюджета Eвросоюза на период 2021-2027 гг., представленный Еврокомиссией, по мнению чешского премьер-министра Андрея Бабиша, является неприемлемым для чешского правительства. Свое мнение глава кабмина озвучил в ходе рабочего визита в Пардубице. Европейский союз надиктовал на период 2014 - 2020 г. программы, в которых большая часть средств была выделена на социальную сферу, однако освоить эти средства не удается, посетовал Бабиш.

Премьер хотел бы в большей степени повысить нормативы финансирования в области здравоохранения и образования. Согласно выдвинутому ЕК проекту, Чешская Республика могла бы получить из европейских фондов с 2021 по 2027 г. примерно 18 миллиардов евро.

По сравнению с предыдущим периодом, эта сумма ниже на 6 млрд евро. В связи с экономической ситуацией на европейские субсидии в значительно меньшем размере в будущем должны рассчитывать такие государства как Чехия, Польша и Венгрия.