Премьер Чехии примет участие в неформальном саммите по беженцам

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш примет участие в неформальной встрече лидеров избранных стран ЕС, которая была инициирована лидерами Германии и Франции, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном и состоится 24 июня. Встреча будет посвящена выработке общеевропейского решения миграционной проблемы перед предстоящим 28 июня формальным саммитом ЕС.
«Европа находится в движении, и миграция остается одной из главных проблем. Не знаю, почему СМИ утверждают, что чешская делегация не примет участие во встрече. Я получил приглашение и обязательно туда отправлюсь, хотя повестка дня касается, главным образом, тех стран, в которые чаще всего прибывают нелегальные мигранты», - заявил Бабиш журналистам перед вылетом в Будапешт на саммит Вышеградской четверки и Австрии.
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