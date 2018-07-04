Премьер Чехии предложил Таиланду помощь при спасении детей из затопленной пещеры

Премьер ЧР Андрей Бабиш предложил Таиланду помощь в спасательной операции 12 подростков и их тренера, которые провели почти десять дней в затопленной пещере на севере страны. Теперь предстоит вывести группу из пещеры. В своем twitter А. Бабиш в связи с этим упомянул об отправке пожарных и насоса компании Sigma Group.

Пресс-секретарь службы пожарных Николь Заоралова информировала ČTK, что они пока не получили письма с просьбой о предоставлении помощи, и представители Таиланда должны были бы официально подать прошение через международный центр в Брюсселе.

«В чешское Государственное управление по стратегическим запасам также пока никто по этому вопросу не обращался, однако оно способно в считанные часы отправить мощные насосы для откачки вод в аэропорт», - заверил его председатель Павел Швагр.