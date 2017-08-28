Премьер Чехии подчеркнул первостепенное значение диалога с Германией

Премьер-министр Богуслав Соботка назвал стратегический диалог Чешской Республики с Германией главным инструментом для построения хороших отношений в Центральной Европе. Он напомнил в этой связи о переговорах, касающихся улучшения транспортной связи с соседней Германией и расширении сотрудничества в области науки и исследований.

В качестве второочередного, судя по высказыванию премьера во время совещания с чешскими послами, следует рассматривать сотрудничество ЧР с партнерами по Вышеградской четверке (V4), в которую, кроме Чехии, входят Словакия, Венгрия и Польша. Координация в рамках V4 помогает Чехии продвигать ее цели в Евросоюзе.

В будущем глава чешского правительства также считает весьма важным укрепление отношений между Прагой и Парижем.