Премьер Чехии подчеркнул первостепенное значение диалога с Германией

Лорета Вашкова
28-08-2017
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Премьер-министр Богуслав Соботка назвал стратегический диалог Чешской Республики с Германией главным инструментом для построения хороших отношений в Центральной Европе. Он напомнил в этой связи о переговорах, касающихся улучшения транспортной связи с соседней Германией и расширении сотрудничества в области науки и исследований.

В качестве второочередного, судя по высказыванию премьера во время совещания с чешскими послами, следует рассматривать сотрудничество ЧР с партнерами по Вышеградской четверке (V4), в которую, кроме Чехии, входят Словакия, Венгрия и Польша. Координация в рамках V4 помогает Чехии продвигать ее цели в Евросоюзе.

В будущем глава чешского правительства также считает весьма важным укрепление отношений между Прагой и Парижем.

 
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