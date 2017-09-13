Премьер Чехии одобрил курс ЕС на укрепление сплоченности членских государств

Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка положительно оценил аналитическое заключение о состоянии Европейского союза, представленное Европейскому парламенту председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Глава чешского кабинета приветствует декларированную поддержку укреплению сплоченности восточной и западной частей Евросоюза. Удовлетворило Богуслава Соботку также и озвученное Жаном-Клодом Юнкером осуждение существования двойных стандартов качества продуктов питания, применяемые в членских государствах ЕС.

Чешская Республика, а также Словакия длительное время обращают внимание на недопустимость применения двойных стандартов в сфере производства продуктов питания. Премьер Чехии Богуслав Соботка также призывает к ускоренному сближению уровня жизни граждан разных государств ЕС.