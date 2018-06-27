Премьер Чехии обсудит с президентом Франции санкции ЕС за отказ от приема мигрантов

В преддверии открывающегося в четверг, 28 июня, саммита Евросоюза премьер-министр ЧР Андрей Бабиш и главы правительств других стран Вышеградской четверки (Венгрии, Польши и Словакии) намерены обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы отказа от миграционных квот. Как сообщило ранее агентство Reuters, Эммануэль Макрон выступил за введение финансовых санкций в отношении стран, которые отказываются принимать мигрантов, имеющих признанный статус беженца.

Андрей Бабиш вновь подчеркнул, что Вышеградская четверка считает необходимым останавливать миграционные потоки за границами Европы и отказывается признавать квоты ЕС на перераспределение мигрантов.

Свои заявления чешский премьер сделал на фоне прошедшего 24 июня в Брюсселе «мини-саммита», на котором канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны ЕС найти общеевропейское решение миграционной проблемы, а в случае невозможности – осуществлять сотрудничество конкретных заинтересованных стран.

Среди других вопросов открывающегося в четверг брюссельского саммита – налогb и бюджет TC, а также углубление сотрудничества в области обороны и безопасности.