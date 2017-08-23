Премьер Чехии обсудит проблему социального демпинга с коллегами из Словакии и Австрии, а также с президентом Франции

Встреча премьеров Чехии, Словакии, Австрии с президентом Франции в Зальцбурге, которая состоится 23 августа, посвящена корректировке правил командирования сотрудников фирм за границу, а также проблеме социального демпинга. Членские государства ЕС из числа старожилов жалуются на то, что работники из новых членских стран Евросоюза ставят под угрозу рабочие места в западных государствах, так как их финансовые запросы ощутимо ниже.

Чешский премьер Богуслав Соботка намерен обсудить вопрос сближения доходов и жизненного уровня в западных и восточных странах Евросоюза. На прошлой неделе председатель чешского кабинета заявил, что планирует обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и австрийскому канцлеру Кристиану Керну с призывом, чтобы французские и австрийские фирмы в своих чешских филиалах приступили к более выразительному увеличению зарплат.