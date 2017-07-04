Премьер Богуслав Соботка провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил поддержку в борьбе с терроризмом президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси во время двусторонней встречи в Будапеште, которая прошла в преддверии заседания глав стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) с главой Египта. «Нам, бесспорно, необходим стабильный Египет, который способен преодолеть проблемы в сфере экономики и безопасности. Это одна из немногих стабилизированных стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и потому он является важнейшим партнером как для Чешской Республики, так и для всего Евросоюза», - сообщил Богуслав Соботка журналистам. На переговорах также шла речь о торговле, инвестициях и туризме. Глава чешского правительства напомнил, что в настоящее время Египет посещает порядка 120 тысяч чешских туристов в год.

 
 
 
 
 
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