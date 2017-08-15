Премьер Богуслав Соботка поддержит увеличение зарплат учителям на 15%, и на 10% остальным служащим

Ольга Васинкевич
15-08-2017
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Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на переговорах правительства с профсоюзами о росте заработных плат поддержит намерение, чтобы тарифы в общественном секторе с ноября выросли на 15% у учителей и на 10% у представителей ряда других профессий. По сообщению главы Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, проект является «серьезным и отвечает росту экономики». По словам премьер-министра, правительство будет принимать решение по поводу тарифов заработных плат в отношении 670 тысяч человек – пожарных, полицейских, учителей, социальных работников, деятелей искусств и представителей других специальностей. Переговоры кабинета министра с представителями профсоюзов пройдут 21 августа.

 
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