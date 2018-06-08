Премьер Бабиш намерен обратиться в Европейский суд по правам человека

Эва Туречкова
08-06-2018
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Премьер Чехии Андрей Бабиш намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за того, что его имя продолжает фигурировать в списках агентов, сотрудничающих с органами коммунистической госбезопасности Словакии (StB, аналога КГБ).

Бабиш подал жалобу против Института памяти народа Словакии, в чьей компетенции находятся архивы StB в настоящее время, еще в 2012 году. Суды низших инстанций признали жалобу Бабиша обоснованной, однако Конституционный суд Словацкой Республики прежние вердикты в пользу премьера отменил.

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