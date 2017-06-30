Премьер Б. Соботка хочет, чтобы Чехию и Японию связывал прямой авиарейс

Ольга Васинкевич
30-06-2017
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Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка во время своего визита в Японию беседовал с местными представителями о возможности запуска прямого авиарейса между Чешской Республикой и Страной восходящего солнца. Такое соединение поддержало бы туризм и экономические отношения между государствами, сообщил Соботка при окончании своего визита. Как добавил глава правительства, с тех пор как был запущен прямой рейс между Южной Кореей и Чехией, это оказало значительное влияние на приток корейских туристов. Аналогичная ситуация наблюдается и после открытия трех рейсов с Китаем. Ежегодно Японию посещает порядка 10 тысяч граждан Чешской Республики, Чехию посещает порядка 100 тысяч японцев в год.

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