Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка во время своего визита в Японию беседовал с местными представителями о возможности запуска прямого авиарейса между Чешской Республикой и Страной восходящего солнца. Такое соединение поддержало бы туризм и экономические отношения между государствами, сообщил Соботка при окончании своего визита. Как добавил глава правительства, с тех пор как был запущен прямой рейс между Южной Кореей и Чехией, это оказало значительное влияние на приток корейских туристов. Аналогичная ситуация наблюдается и после открытия трех рейсов с Китаем. Ежегодно Японию посещает порядка 10 тысяч граждан Чешской Республики, Чехию посещает порядка 100 тысяч японцев в год.