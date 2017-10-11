Премьер Б. Соботка: Высказывания президента резко противоречат внешней политике ЧР

У президента Чехии Милоша Земана не было мандата от правительства на выступление на Парламентской ассамблее Совета Европы, а его высказывания резко противоречат внешней политике Чехии, написал на своем профиле в сети Twitter премьер-министр республики Богуслав Соботка. Напомним, что глава Чехии в своем выступлении назвал аннексию Крыма «завершенным делом» и посоветовал Украине договориться с Москвой о компенсации. Милош Земан также отверг действенность антироссийских санкций.

«Чехия защищает уважение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, без соблюдения которых невозможно эти санкции отменить», - написал Б. Соботка. За сохранение санкций выступил и министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек.

Речь президента на ПАСЕ критиковали и другие представители парламентских партий – христианские демократы, ТОР 09, ГДП.