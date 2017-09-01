Премьер Б. Соботка дал показания в суде по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт

Председатель правительства Богуслав Соботка, занимавший ранее пост министра финансов дал показание в суде второго района Праги по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт (OKD). Политик выразил сожаление, что «в суде не находится человек, принявший в 1996 г. решение, в результате которого государство лишилось контрольного пакета компании». Хотя конкретные имена премьер не назвал, он сообщил, что речь идет о правительстве Вацлава Клауса.

Богуслав Соботка давно подвергается критике из-за решения 2004 года о приватизации государственного пакета акций компании. Однако, по его мнению, проблемы начались восьмью годами ранее. Приватизировать Остравско-Карвинские шахты в ноябре 1997 г. правительству рекомендовала комиссия по приватизации.