Премьер Б. Соботка дал показания в суде по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Председатель правительства Богуслав Соботка, занимавший ранее пост министра финансов дал показание в суде второго района Праги по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт (OKD). Политик выразил сожаление, что «в суде не находится человек, принявший в 1996 г. решение, в результате которого государство лишилось контрольного пакета компании». Хотя конкретные имена премьер не назвал, он сообщил, что речь идет о правительстве Вацлава Клауса.

Богуслав Соботка давно подвергается критике из-за решения 2004 года о приватизации государственного пакета акций компании. Однако, по его мнению, проблемы начались восьмью годами ранее. Приватизировать Остравско-Карвинские шахты в ноябре 1997 г. правительству рекомендовала комиссия по приватизации.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 