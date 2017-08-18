Премьер Б. Соботка: Чехии после теракта в Барселоне опасность не угрожает

После террористического акта, прошедшего в четверг в Барселоне, Чешской Республике подобная опасность не угрожает, поэтому нет причин усиливать меры безопасности в стране, сообщил в пятницу журналистам по время своего визита в Оломоуц премьер-министр Богуслав Соботка. Он также добавил, что во время террористического акта в Испании граждане Чехии не пострадали.

Богуслав Соботка подчеркнул, что Чешская Республика незамедлительно бы усилила меры безопасности в случае, если бы существовали доказательства аналогичной угрозы стране. Однако, по доступной информации, не существует связи между терактами в Испании и ситуацией в Чехии.

В пятницу чешские политики выразили соболезнования Испании по поводу произошедшего теракта, в ходе которого погибло 14 человек. Прага намерена вечером в пятницу в память о них осветить Петршинскую башню цветами испанского флага.