Премьер Андрей Бабиш: Никакого бойкота!

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мини-саммит по вопросам миграции, в котором примут участие представители некоторых стран ЕС в воскресенье 24 июня, был созван «нестандартно».
В то же время премьер выразил категорическое несогласие со словами представителя французского правительства Бенджамине Гриво, который заявил, что «Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС».
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