Премьер Андрей Бабиш: Ни о каком бойкоте и речи быть не может!

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мини-саммит по вопросам миграции, в котором примут участие представители некоторых стран ЕС в воскресенье 24 июня, был созван «нестандартно».

В то же время премьер очень остро выразил свое несогласие со словами представителя французского правительства Бенджамине Гриво, который заявил, что «Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС».