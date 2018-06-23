Премьер Андрей Бабиш: Ни о каком бойкоте и речи быть не может!

Ирина Ручкина
23-06-2018
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мини-саммит по вопросам миграции, в котором примут участие представители некоторых стран ЕС в воскресенье 24 июня, был созван «нестандартно».

В то же время премьер очень остро выразил свое несогласие со словами представителя французского правительства Бенджамине Гриво, который заявил, что «Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС».

 
 
 
 
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