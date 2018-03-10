Премьер Андрей Бабиш и профсоюзы выступили за введение электронных больничных листов

Катерина Айзпурвит
10-03-2018
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Премьер в отставке Андрей Бабиш и председатель Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек пришли к единому мнению о необходимости введения электронных больничных листов.

По мнению Б. Дуфека, это могло бы способствовать отмены срока ожидания начисления зарплаты в период болезни, который в настоящее время составляет первые три дня нахождения на больничном. Он также выразил надежду, что электронные больничные листы будут введены уже с 2019 г.

Андрей Бабиш нововведение «интересной и хорошей идеей», которая «обеспечивает защиту системы от злоупотреблений».

Председатель Ассоциации, со своей стороны, надеется убедить в необходимости электронных больничных союзы предпринимателей.

 
 
 
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