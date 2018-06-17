Премьер А. Бабиш представил президенту М. Земану список министров будущего кабинета

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
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Премьер-министр Андрей Бабиш представил президенту Милоу Земану список кандидатов на кресла в будущем правительстве, которое будет сформировано движением ANO и чешской социал-демократической партией.

В своем выступлении на пресс-конференции, которая последовала после встречи с президентом, Андрей бабиш не назвал фамилии членов будущего кабинета, однако сообщил, что на пост министра промышленности и торговли не будет выдвинут Франтишек Коничек.

Премьер выразил надежду, что вопрос о назначении главой МИД Мирослава Похе будет урегулирован в ходе запланированной встречи этого кандидата с президентом Земаном. Также кандидатуру Похе Андрей Бабиш намерен обсудить с председателем ЧСДП и представителями компартии.

 
 
 
 
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