На переговорах представителей железных дорог Европы в ходе двухдневной конференции в Праге обсуждались в первую очередь вопросы безопасности пассажиров, экологии, потепления климата и его последствий, как и проблематика миграции. Чешскому информационному агентству ČTK об этом сообщил Петр Штяглавский, пресс-секретарь компании Чешские железные дороги (ČD), ставшей инициатором данной встречи. В настоящее время усиливается давление на принятие мер, которые обеспечили бы большую безопасность пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом, адекватно уровню безопасности аэропортов. "Принятие таких мер, тем не менее, может одновременно снизить конкурентоспособность железных дорог, так как часть пассажиров не захочет, например, подвергаться процедуре паспортного контроля и контроля безопасности", - сообщил в пресс-релизе генеральный директор ČD Павел Кртек.