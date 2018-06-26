Представители высшей судебной власти провели встречу с президентом

Катерина Айзпурвит
26-06-2018
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В ходе встречи председателей Конституционного и обоих Верховных судов с президентом Милошем Земаном рассматривались вопросы юридической системы страны, такие как возраст начала работы судей.

При этом председатель Конституционного суда Павел Рыхтецкий и глава Высшего административного суда Йозеф Бакса сообщили журналистам, что в ходе встречи не рассматривались ни вопросы судейского корпуса, ни иск, который, по мнению членов ЧСДП, премьер-министр Андрей Бабиш должен подать в отношении президента в случае, если последний не назначит на должность министра иностранных дел Мирослава Похе.

 
 
 
 
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