«Встречи представителей государств Вышеградской четверки (V4) с партнерами из стран, не входящих в европейское сообщество, позволяют, прежде всего, начать диалог по чувствительным темам, которые касаются этих сторон», - сообщил ČTK перед началом встречи представителей V4 с израильским премьер-министром глава чешской Ассоциации по международным вопросам Вит Достал. Премьеры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, входящих в состав V4, в последние годы провели переговоры, например, с коллегами из Южной Кореи, Японии, а недавно также из Египта. На встрече с представителями Египта, состоявшейся в начале июля, обсуждались, в частности, вопросы нелегальной миграции и терроризма.