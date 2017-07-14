Представители Вышеградской четверки стремятся к диалогу с партнерами из государств, не входящих в ЕС

Лорета Вашкова
14-07-2017
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«Встречи представителей государств Вышеградской четверки (V4) с партнерами из стран, не входящих в европейское сообщество, позволяют, прежде всего, начать диалог по чувствительным темам, которые касаются этих сторон», - сообщил ČTK перед началом встречи представителей V4 с израильским премьер-министром глава чешской Ассоциации по международным вопросам Вит Достал. Премьеры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, входящих в состав V4, в последние годы провели переговоры, например, с коллегами из Южной Кореи, Японии, а недавно также из Египта. На встрече с представителями Египта, состоявшейся в начале июля, обсуждались, в частности, вопросы нелегальной миграции и терроризма.

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