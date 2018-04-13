Представители русинов рассчитывают на поддержку со стороны президента Земана

Как сообщает издание Aktuálně.cz, Пражский Град продолжает поддерживать контакты с организацией закарпатских русинов, занимающей пророссийские позиции. Это вызывает критику со стороны Киева, который считает ее деятельность частью гибридной войны России против Украины. Активистка русинской организации Татьяна Попова участвовала в праздничных мероприятиях, последовавших за инаугурацией Милоша Земана после его переизбрания на второй срок. В интервью сайту Ukrajina.ru она сообщила, что получила официальное приглашение в Пражский Град как «представитель русинского народа».

Она также сообщила о состоявшейся 10 января личной встрече с чешским президентом. По словам Поповой, ей пришлось покинуть Украину из-за своих взглядов. Она также выражает надежду, что Милош Земан займет более активную позицию по «русинскому вопросу».

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек отказался комментировать присутствие Татьяны Поповой на торжествах в Пражском Граде и не ответил на вопрос о ее возможных дальнейших встречах с Милошем Земаном.