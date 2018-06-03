Представители чешских компаний и научных центров совершат деловую поездку в Японию

Представители 15 чешских компаний и научных центров 3 июня во главе с замминистра иностранных дел Мартином Тлапой отправились с предпрининмательской миссиeй в Японию. Цель визита - начать сотрудничество с японскими партнерами, которые входят в мировой ТОП-10 в области передовых технологий, включая нанотехнологии, и в сфере IT.

В деловой поездке принимают участие представители отечественных предприятий из области электротехники, металлургической промышленности,а также банковского и юридического сектора. Об этом в воскресенье информировала Торговая палата ЧР.