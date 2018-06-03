Представители чешских компаний и научных центров совершат деловую поездку в Японию

Лорета Вашкова
03-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Представители 15 чешских компаний и научных центров 3 июня во главе с замминистра иностранных дел Мартином Тлапой отправились с предпрининмательской миссиeй в Японию. Цель визита - начать сотрудничество с японскими партнерами, которые входят в мировой ТОП-10 в области передовых технологий, включая нанотехнологии, и в сфере IT.

В деловой поездке принимают участие представители отечественных предприятий из области электротехники, металлургической промышленности,а также банковского и юридического сектора. Об этом в воскресенье информировала Торговая палата ЧР.

Статьи на ту же тему
Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0

Сосед надежный партнер, но на востоке есть перспектива

О возвращении чешских фирм на рынки восточных стран, пострадавших в прошлом от экономического кризиса, рапортуют Министерство промышленности…
«Метрополис» в Москве, фото: PPF Real Estate Holding

PPF: король башен

Чешский девелопер PPF Real Estate Holding и американский инвестиционный фонд Hines приобрели третью башню офисного центра «Метрополис»…
Фото: EnergyCloud

Чешская «зарядка» будущего

Чешская компания EnergyCloud разрабатывает уникальные скоростные электрические автомобильные зарядные устройства для дома. Первые образцы…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 