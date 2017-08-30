Предприниматель Владимир Боштик намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ЧР

Катерина Айзпурвит
30-08-2017
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Бывший глава администрации поселка Врацлав, предприниматель Владимир Боштик намерен баллотироваться на пост президента страны. Он сообщил журналистам, что собрал более 63 000 подписей, в то время как для выдвижения кандидатуры достаточно 50 000.

В качестве президента Боштик хочет провести референдум о членстве Чехии в ЕС и прямых выборах мэров; он также выступает против приема беженцев. Также Боштик хочет ограничить финансирование политических партий и сократить численность сотрудников президентской канцелярии. На свою предвыборную кампанию кандидат намерен потратить несколько десятков тысяч крон.

В случае успешного прохождения регистрации на основе проверки собранных подписей Владимир Боштик может стать четвертым кандидатом на пост президента. На данный момент участие в выборах, которые состоятся в январе 2018 г., принимают действующий президент Милош Земан, экс-председатель АН ЧР Иржи Драгош и поэт-песенник Михал Горачек.

Катерина Айзпурвит
30-08-2017
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