Предприниматель Владимир Боштик намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ЧР

Бывший глава администрации поселка Врацлав, предприниматель Владимир Боштик намерен баллотироваться на пост президента страны. Он сообщил журналистам, что собрал более 63 000 подписей, в то время как для выдвижения кандидатуры достаточно 50 000.

В качестве президента Боштик хочет провести референдум о членстве Чехии в ЕС и прямых выборах мэров; он также выступает против приема беженцев. Также Боштик хочет ограничить финансирование политических партий и сократить численность сотрудников президентской канцелярии. На свою предвыборную кампанию кандидат намерен потратить несколько десятков тысяч крон.

В случае успешного прохождения регистрации на основе проверки собранных подписей Владимир Боштик может стать четвертым кандидатом на пост президента. На данный момент участие в выборах, которые состоятся в январе 2018 г., принимают действующий президент Милош Земан, экс-председатель АН ЧР Иржи Драгош и поэт-песенник Михал Горачек.