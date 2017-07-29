Чешский национальный банк предлагает внести изменения в "закон об обмене валют". С целью усиления защиты прав иностранных туристов, ЧНБ предлагает ввести возможность совершения обратного обмена валюты в течение 2 часов от осуществления первоначальной обменной операции. Чешский национальный банк также предлагает отстранить возможность применения разных валютных курсов в зависимости от размеров обмениваемой суммы. Предложения придал огласке в интервью, опубликованном на сайте ЧНБ член Банковского совета Томаш Нидетзки.