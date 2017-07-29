Предложение ЧНБ: Единый курс обмена и возможность обратной операции

Антон Каймаков
29-07-2017
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Чешский национальный банк предлагает внести изменения в "закон об обмене валют". С целью усиления защиты прав иностранных туристов, ЧНБ предлагает ввести возможность совершения обратного обмена валюты в течение 2 часов от осуществления первоначальной обменной операции. Чешский национальный банк также предлагает отстранить возможность применения разных валютных курсов в зависимости от размеров обмениваемой суммы. Предложения придал огласке в интервью, опубликованном на сайте ЧНБ член Банковского совета Томаш Нидетзки.

 
 
 
 
 
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