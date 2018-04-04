Пребывание Евгения Никулина на территории Чехии представляло риск для безопасности страны

Пребывание подозреваемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина на территории Чехии представляло высокую степень риска для безопасности, сообщил СМИ министр юстиции Роберт Пеликан.

«Присутствие господина Никулина на нашей территории, в том положении, в каком он находился, представляло, по мнению чешских спецслужб, большой риск. Поэтому я не хотел затягивать этот процесс», - объяснил министр.

По его словам, предпринимался ряд шагов с целью негативно повлиять на исход дела об экстрадиции россиянина в США.

Пеликан далее повторил, что США первыми подали прошение об экстрадиции Евгения Никулина на свою территорию, а предъявленные ими обвинения носят более серьезный характер, чем те, которые указываются в российской заявке.