Пребывание Евгения Никулина на территории Чехии представляло риск для безопасности страны

Эва Туречкова
04-04-2018
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Пребывание подозреваемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина на территории Чехии представляло высокую степень риска для безопасности, сообщил СМИ министр юстиции Роберт Пеликан.

«Присутствие господина Никулина на нашей территории, в том положении, в каком он находился, представляло, по мнению чешских спецслужб, большой риск. Поэтому я не хотел затягивать этот процесс», - объяснил министр.

По его словам, предпринимался ряд шагов с целью негативно повлиять на исход дела об экстрадиции россиянина в США.

Пеликан далее повторил, что США первыми подали прошение об экстрадиции Евгения Никулина на свою территорию, а предъявленные ими обвинения носят более серьезный характер, чем те, которые указываются в российской заявке.

 
 
 
 
 
 
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