«Пражскую» ветчину внесут в европейский список специалитетов

Катерина Айзпурвит
23-02-2018
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Как сообщает Министерство сельского хозяйства, «пражская» ветчина будет внесена в европейский список Специалитетов гарантированного традиционного качества. Продукты, зарегистрированные в этом реестр ЕС, маркируются специальным желто-синим логотипом и должны соответствовать жестким критериям рецепта и технологии производства.

Заявление на внесение «пражской» ветчины в престижный список рассматривалось Еврокомиссией в течение шести лет. На данный момент Чехия и Словакия в европейском списке Специалитетов гарантированного традиционного качества представлены четырьмя наименованиями. Это традиционные шпикачки, «липтовская» колбаса, «спишские» сосиски и традиционные охотничьи колбаски.

После внесения в список продукт под названием «пражская ветчина» еще в течение пяти лет может производиться свободно, без указания обозначения и более низкого качества.

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