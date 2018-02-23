«Пражскую» ветчину внесут в европейский список специалитетов

Как сообщает Министерство сельского хозяйства, «пражская» ветчина будет внесена в европейский список Специалитетов гарантированного традиционного качества. Продукты, зарегистрированные в этом реестр ЕС, маркируются специальным желто-синим логотипом и должны соответствовать жестким критериям рецепта и технологии производства.

Заявление на внесение «пражской» ветчины в престижный список рассматривалось Еврокомиссией в течение шести лет. На данный момент Чехия и Словакия в европейском списке Специалитетов гарантированного традиционного качества представлены четырьмя наименованиями. Это традиционные шпикачки, «липтовская» колбаса, «спишские» сосиски и традиционные охотничьи колбаски.

После внесения в список продукт под названием «пражская ветчина» еще в течение пяти лет может производиться свободно, без указания обозначения и более низкого качества.