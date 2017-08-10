Пражскую аптеку оштрафовали за незаконную перепродажу медикаментов

Ольга Васинкевич
10-08-2017
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На пять миллионов крон (192 тыс. евро) была оштрафована компания RM Pharmatrade за перепродажу медикаментов в Германию и Словакию. Экспортировано было почти 17.000 упаковок на общую сумму более 15,7 млн. крон (592,4 тыс. евро), тем самым компания нарушила закон о лекарственных средствах. Фирма приобрела лекарства как аптека, а не в качестве дистрибьютора, поэтому дальнейшей их продажей за рубеж был нарушен закон. Среди медикаментов были средства для лечения стенокардии, диабета, астмы, хронической обструктивной болезни легких, ревматического артрита, а также антидепрессанты. При установлении высокого размера штрафа учитывалось, что фирма продавала лекарства повторно и регулярно.

 
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