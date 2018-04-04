Пражское метро будет полностью покрыто мобильным сигналом до 2022 г.

Тоннели и платформы станций пражского метро будут полностью покрыты мобильным сигналом до 2022 года. Соответствующий договор в среду подписали представители сотовых операторов и Пражского транспортного управления(DPP).
Соглашение заключено на 20 лет. В течение 10 лет операторы обязуются выплатить DPP 120 миллионов крон (4,8 миллиона евро).
В настоящее время пассажиры могут звонить по мобильным телефонам со всех 58 станций, но в тоннелях сигнала нет.
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