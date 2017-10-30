Пражский зоопарк пока не возобновил работу после урагана

30 октября пражский зоопарк остался закрытым после урагана, обрушившегося накануне на чешскую столицу. Сотрудники зоопарка убирают упавшие деревья и ветки.

Наибольший урон стихия нанесла сенохранилищу, где ураган сорвал крышу. Также порывы ветра повредиди верхнюю часть сада.

Согласно первым подсчетам, ущерб оценивается в миллион крон (38,5 евро).

На своем аккаунте в Twitter пресс-служба столичного зверинца призывает всех желающих привозить для животных ветки упавших лиственных деревьев.

Сотрудники рассчитывают, что уборка закончится к вечеру, и 31 октября, во вторник, зоопарк сможет вновь открыться для посетителей.