Пражский зоопарк пока не возобновил работу после урагана

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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30 октября пражский зоопарк остался закрытым после урагана, обрушившегося накануне на чешскую столицу. Сотрудники зоопарка убирают упавшие деревья и ветки.

Наибольший урон стихия нанесла сенохранилищу, где ураган сорвал крышу. Также порывы ветра повредиди верхнюю часть сада.

Согласно первым подсчетам, ущерб оценивается в миллион крон (38,5 евро).

На своем аккаунте в Twitter пресс-служба столичного зверинца призывает всех желающих привозить для животных ветки упавших лиственных деревьев.

Сотрудники рассчитывают, что уборка закончится к вечеру, и 31 октября, во вторник, зоопарк сможет вновь открыться для посетителей.

 
 
 
 
 
 
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