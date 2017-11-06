Пражский зоопарк будет вести племенную книгу гангского гавиала и антилопы бейзы

Пражский зоопарк берет на себя задачу по ведению европейских племенных книг двух редких видов животных: гангского гавиала – пресмыкающееся отряда крокодилов и бейзы, или или восточноафриканского орикса, – антилопы из рода сернобыков.

Разведением гангских гавиалов Пражский зоопарк занимается с 2008 г. Первые восточноафриканские ориксы появились в столичном зоопарке в 1960-63 гг., однако их разведение началось лишь в 2000 г., после длительного перерыва.

Всего Пражский зоопарк занимается ведением 10 племенных книг, включая реестр лошади Пржевальского.