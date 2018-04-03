Пражский суд вынес постановление о заочном аресте российского гражданина, виновного в ДТП с летальным исходом

Суд Праги-2 вынес постановление об аресте гражданина России, который в новогоднюю ночь, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, сбил туристку из Колумбии. В результате аварии пострадавшая скончалась.

Обвиняемый, который в январе 2018 г. был выпущен под залог один миллион евро, по словам адвоката, находится в настоящее время в России, несмотря на данную им подписку о невыезде с территории Чехии.

В данный момент россиянин обвиняется в причинении смерти по неосторожности, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы. Если в отношении виновника аварии будет выдвинуто обвинение в общественно опасном преступлении, наказание может составить от 12 до 20 лет тюремного заключения. В этом случае дело будет передано в суд высшей инстанции. Судебное постановление о взятии обвиняемого под стражу в настоящий момент действует только на территории Чехии; вопрос о выдаче международного ордера на арест будет решаться позднее.

Авария произошла в ночь на 1 января на углу пражских улиц Мысликова и Спалена. 40-летний россиянин за рулем «мерседеса» сбил 26-летнюю гражданку Колумбии, которая скончалась на месте. В крови водителя было обнаружено более 2-х промилле алкоголя.

Адвокат Леонид Кушнаренко сообщил журналистам, что его клиент уехал в Москву «по причинам личного характера» и планирует вернуться в Чехию. В случае неявки в полицию обвиняемый будет рассматриваться как скрывающийся от правосудия.